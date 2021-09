NBA, Carmelo Anthony: “Sto ancora cercando di rendermi conto di essere ai Lakers”

“The King of New York”, dopo aver giocato le ultime stagioni negli Houston Rockets e nei Portland Trail Blazers, ormai diventato ufficialmente un Laker da quasi un mese. Questa settimana Carmelo Anthony si è allenato per la prima volta all’UCLA Health Training Center, nel centro allenamento dei gialloviola. Ed è stata chiaramente una sensazione speciale per il veterano. Queste le sue parole:

“Questa è stata la mia prima volta qui al centro di allenamento, in campo, e stavo ancora cercando di rendermi conto che ora indosso i colori giallo e viola… ma il mio primo allenamento è andato davvero bene. Mi sentivo bene, è bello essere qui. È come qualsiasi altro campo, ma ancora il giallo viola è diverso da altri contesti. Lo è sempre stato e sempre lo sarà. Sono solo felice di farne parte, vorrei che i miei tifosi potessero vedermi allenare. Ora mi sento di nuovo a casa, ci è voluto un po’ di tempo per finire qui ai Lakers, ma sono felice ed emozionato… i tifosi devono essere felici di cosa stiamo cercando di costruire qui.”

OMNISPORT | 03-09-2021 11:55