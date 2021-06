NBA, Chris Paul elogia i Suns: "Squadra speciale"

Continua imperterrita la scalata dei Suns verso le finali della Western Conference, eventuali passe-partout per quelle NBA Finals che Phoenix non raggiunge dalla stagione 1992/93.

Con un roster così coeso e determinato però nulla sembrerebbe precluso franchigia dell’Arizona, salita nella notte sul 3-0 contro Denver grazie all’ennesima grande prestazione di squadra su entrambe le metà campo.

A dirigere magistralmente le operazioni è stato ancora una volta un Chris Paul in formato deluxe che, con 27 punti, 6 rimbalzi e 8 assist, ha indicato sin dall’inizio la via ai compagni i quali, fidandosi ciecamente, non hanno esitato a seguirlo.

A fine partita, con il terzo punto nella serie in tasca, il veterano in maglia numero 3 si è voluto soffermare sui miglioramenti e l’unione d’intenti mostrati dalla sua squadra nel corso dei mesi, elementi che ora potrebbero davvero spingere Phoenix verso traguardi mai raggiunti.

“I nostri progressi nel corso della stagione sono immensi: sin dalla preseason fino ai Playoff, abbiamo sempre lavorato con attenzione sui dettagli. Gli allenatori sono molto preparati e ti spiegano benissimo cosa devi fare, questo aiuta molto a esprimere al meglio il nostro gioco: giochiamo bene e ci divertiamo, far parte di questa squadra è davvero speciale” ha dichiarato fiero Chris Paul, pronto a fare di tutto per portare fino in fondo i suoi Suns.

OMNISPORT | 12-06-2021 10:36