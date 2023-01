NBA: Dallas vince ma si fa male Doncic

27-01-2023 08:08

La partita di Doncic contro Phoenix è durata meno di tre minuti. Lo sloveno ha riportato una distorsione alla caviglia che l’ha costretto a lasciare il campo e non rientrare più. Per fortuna, come riportato dai canali ufficiali dei Mavs, gli esami strumentali hanno confermato che non ci sono fratture. Per la cronaca, Dallas ha comunque vinto la partita (99-95).

Grazie a 27 punti di Leonard e 35 di George, i Los Angeles Clippers hanno asfaltato San Antonio (138-100). Male Boston che, dopo un overtime, si è arresa a New York (120-117, 37 punti di Randle). Nonostante 40 punti di Irving, Brooklyn ha perso la sfida con Detroit (130-122). Bene Charlotte: 111-96 ai danni di Chicago. Cleveland, infine, batte Houston (113-95).