NBA, D'Antoni dice addio ai Rockets

Svolta in panchina per Houston. Dopo la sconfitta contro i Lakers nelle semifinali di Conference il coach dei Rockets Mike D’Antoni ha annunciato alla dirigenza la propria partenza alla fine della stagione, alla scadenza naturale del contratto.

Ad annunciarlo è ‘Espn’, secondo la quale all’ex fuoriclasse ed ex tecnico dell’Olimpia Milano non mancherebbero le proposte.

Classe ’51, D’Antoni sembra quindi deciso a proseguire la carriera ad alti livelli, mosso dalla voglia di riscatto dopo le critiche subite nelle ultime stagioni per non essere mai riuscito in quattro anni a portare i Rockets in finale.

OMNISPORT | 14-09-2020 09:09