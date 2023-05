Nba: Denver per la prima volta alle Finals

Finisce 113-111 contro i Los Angeles Lakers che vengono sconfitti 4-0 nella serie. Jokic grande protagonista

23-05-2023 08:21

Per la prima volta in finale Nba Denver. I Nuggets hanno vinto anche gara 4 contro i Lakers, con il punteggio di 113-11, chiudendo la serie 4-0. E’ loro il titolo di Western Conference. Ancora Nikola Jokic protagonista della serata, nonché vincitore del premio di Mvp della finale a Ovest, intitolato a Magic Johnson. Per lui, ottava tripla doppia dei play off, meglio di Wilt Chamberlain: 30 punti, 14 rimbalzi e 13 assist. Importante il contributo di Jamal Murray (25) e Aaron Gordon (22), decisivo con una stoppata su LeBron James nel finale.

Il numero 6 dei gialloviola ha messo a referto 40 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Doppia doppia per Anthony Davis (21 punti e 14 rimbalzi). 17 i punti di Austin Reaves.

A fine primo tempo, era Los Angeles a comandare di 15. Il terzo parziale, 36-16 per Denver, rovescia tutto. I Lakers pareggiano, ma Jokic riporta avanti i Nuggets a un minuto dalla fine. LeBron ha due possibilità per agguantare il pari, ma sbaglia.