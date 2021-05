NBA: Doncic espulso e Dallas si ferma

Tante emozioni nella notte NBA. Dallas perde, in casa, la sfida con Sacramento (111-99). Gara da dimenticare per Doncic, autore di 30 punti ma espulso per doppio tecnico. Lo sloveno è già a quota 15 falli tecnici in stagione (a -1 dalla sospensione automatica per una partita).

Male i LA Lakers che perdono la sesta gara nelle ultime sette giocate. I Campioni NBA si arrendono a Toronto (121-114, 19 per James). Bene Phoenix che supera OKC (123-120) e torna prima ad Ovest.

I risultati della notte:

LOS ANGELES LAKERS-TORONTO RAPTORS 113-120

SAN ANTONIO SPURS-PHILADELPHIA 76ERS 111-113 OT

BOSTON CELTICS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 119-129

MILWAUKEE BUCKS-BROOKLYN NETS 117-114

DALLAS MAVERICKS-SACRAMENTO KINGS 99-111

OKLAHOMA CITY THUNDER-PHOENIX SUNS 120-123

CHARLOTTE HORNETS-MIAMI HEAT 111-121

OMNISPORT | 03-05-2021 07:23