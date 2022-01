NBA, fenomeno Embiid: 50 punti in 27 minuti

20-01-2022 11:18

Strepitosa la prestazione avvenuta questa notte per Joel Embiid. Il centro camerunense ha fatto quello che ha voluto in campo, pareggiando il suo massimo in carriera da 50 punti sbagliando solo sei tiri in tutta la partita (17/23) e campeggiando dalla linea del tiro libero (15/17), aggiungendo anche 12 rimbalzi, 2 assist e 3 stoppate nei soli 27 minuti che ha passato in campo (mai nessuno aveva chiuso con 50+10 in così poco tempo).

“Quando ne ho voglia posso essere come Shaq, ma sono anche capace di essere Dirk, o una guardia come Kobe o come MJ. Tiro dal palleggio, porto palla, gioco spalle a canestro, tiro su una gamba sola: in campo posso fare qualsiasi cosa”

Il repertorio di Embiid è enorme e lo rende al momento, uno dei migliori giocatori della NBA come nelle 15 partite, in cui sta viaggiando a 33.1 punti, 10.1 rimbalzi, 4.1 assist di media con il 55% da campo, il 38% da tre e l’84% ai liberi su quasi 12 tentativi a partita in appena 32 minuti di media. Una macchina da guerra offensiva con pochi eguali in tutta la lega.

Non poteva mancare un comento del suo allenatore Doc Rivers che ha voluto aggiungere altri due nomi nel ricco mix: “Ha qualcosa di Hakeem Olajuwon e qualcosa di Kevin Garnett, che è una combinazione fenomenale” ha detto dopo la gara. “Sapevo quanto fosse forte prima di arrivare qui a Philadelphia, ma non pensavo che potesse fare tutto quello che fa”.

