NBA Finals: gara 5 a Golden State, anello ad un passo

Golden State è ad una sola vittoria dall’anello NBA. Nonostante un Curry deficitario al tiro (16 punti ma 0/9 da tre), i Warriors si sono imposti, per 104-94, in gara 5 delle NBA Finals, portandosi così sul 3-2 nella serie.

Decisivi per la vittoria della squadra di coach Kerr sono stati Wiggins (26 punti e 13 rimbalzi) e Thompson (21 punti). Ottimo l’apporto, dalla panchina, anche di Payton II (15 punti).

Se dovessero vincere gara 6, in programma nella notte tra giovedì e venerdì al TD Garden di Boston, i Warriors conquisterebbero l’anello NBA. Per i Celtics, seconda sconfitta consecutiva nella serie finale (non era mai accaduto).