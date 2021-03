NBA: Gallinari vince il derby con Mannion, Harden scatenato

Gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari si sono imposti nettamente per 124-108 contro i Golden State Warriors in una delle partite giocate nella notte NBA. L’ex Olimpia ha messo a segno 12 punti, prova positiva per l’altro italiano in campo, Nico Mannion, con 10 punti. I Lakers vincono la prima partita senza Lebron James, stesi i Cavaliers per 100-86, mentre James Harden trascina Brooklyn a Detroit mettendo a segno 44 punti.

GOLDEN STATE WARRIORS-ATLANTA HAWKS 108-124

LOS ANGELES LAKERS-CLEVELAND CAVALIERS 100-86

DETROIT PISTONS-BROOKLYN NETS 111-113

MILWAUKEE BUCKS-BOSTON CELTICS 114-122

UTAH JAZZ-MEMPHIS GRIZZLIES 117-114

NEW ORLEANS PELICANS-DENVER NUGGETS 108-113

CHARLOTTE HORNETS-MIAMI HEAT 110-105

DALLAS MAVERICKS-INDIANA PACERS 94-109

TORONTO RAPTORS-PHOENIX SUNS 100-104

ORLANDO MAGIC-PORTLAND TRAIL BLAZERS 105-112

MINNESOTA TIMBERWOLVES-HOUSTON ROCKETS 107-101

