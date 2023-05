NBA, gara 3 ai Lakers nel segno del duo James-Davis

Golden State si arrende alla furia gialloviola (127-97). Bel successo anche per Miami.

07-05-2023 08:07

Davanti al proprio pubblico, i Los Angeles Lakers giocano una gara 3 di grande sostanza, imponendosi con un secco 127-97 ai danni di Golden State. Sfida già incanalata a favore dei gialloviola nel secondo quarto, terminato con un parziale di 36 a 18 a favore dei padroni di casa. Decisivi James (21 punti) e Davis (25 punti e 13 rimbalzi). Curry chiude con 23 punti. Grazie al netto successo in gara 3, i Los Angeles Lakers scappano sul 2-1 nella serie.

Bene anche Miami che regola New York in gara 3 (105-96) e si porta sul 2-1 nella serie. Come al solito, ottima prestazione di Butler che mette a referto 28 punti. In casa Knicks, Brunson chiude con 20 punti (7/20 dal campo).