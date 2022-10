NBA, Golden State esagerati: 483 milioni in stipendi

17-10-2022 09:10

In casa Golden State non si bada a spese. In questi giorni, sono stati ufficializzati i rinnovi di Wiggins (quadriennale da 109 milioni di dollari) e Poole (140 milioni complessivi per quattro anni di contratto). Così facendo, il monte salari, per la stagione 2023/24, dei Warriors, sarà di 483 milioni di dollari, cifra ben oltre il salary cap consentito (pagheranno una pesante luxury tax).

“Conosco perfettamente tutte le cifre. Non posso valutare cosa faremo la prossima stagione finché non vedremo cosa succede in questa stagione. So solo questo: c’è un grande impegno per vincere. C’è sempre stato e credo che ci sarà sempre. Sono fortunato a far parte di questa proprietà che ha idee chiare. Le sue azioni lo certificano”, le parole del GM dei Warriors Myers riportate da ESPN.