NBA, Harden chiede uno sforzo alla dirigenza dei 76ers

18-07-2022 11:36

James Harden è disposto a tutto pur di lottare per l’anello NBA. L’ha spiegato lui stesso a Yahoo!Sports: “Voglio lottare per vincere un titolo. Questo è tutto quello che conta per me in questa fase della mia carriera. Sono disposto anche a prendere meno soldi, pur di mettere la franchigia (76ers, ndr) nelle condizioni di poter lottare per il titolo”.

Dichiarazioni forti che, di fatto, mettono ancor più pressione a Daryl Morey, uomo incaricato dai 76ers di allestire il roster giusto per provare a vincere il titolo di Campioni NBA. Il Barba ha fatto la sua parte, ora serve una squadra da titolo. A quasi 33 anni suonati, James Harden non ha più intenzione di aspettare.