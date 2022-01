27-01-2022 09:09

Harden non andrà da nessuna parte, almeno fino al termine della stagione in corso. Tante le voci attorno al Barba ma i Nets hanno fatto sapere che non c’è la volontà di scambiarlo.

Brooklyn sta avendo diverse difficoltà. I Big Three, di fatto, non riescono mai a giocare insieme con continuità ma il progetto continua. Harden non verrà scambiato, neppure con un nome altisonante.

OMNISPORT