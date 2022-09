NBA, Karl-Anthony Towns: “Io e Gobert insieme saremo devastanti”

13-09-2022 12:10

Manca qualcosa di più di un mese all’inizio della nuova stagione NBA e quest’anno, quest’anno i Minnesota Timberwolves, potranno contare su due pesi massimi come Rudy Gobert e Karl-Anthony Towns. Proprio il numero 32 non vuol sentire parlare di critiche in merito al fatto che lui e il francese sono incompatibili per giocare insieme. Anzi, per la stella dei TWolves loro sono il mix perfetto tra difesa e attacco e questo li renderà devastanti.

Intervistato da CBS Sports Karl Anthony Towns vede roseo il futuro dei Minnesota Timberwolves: lui e Gobert, infatti, formeranno una coppia devastante che farà sognare i tifosi di Minnie.

“Penso che Rudy sia uno dei migliori difensori della storia della NBA, ha tutte le carte in regola per dimostrarlo. Io invece sono uno dei talenti offensivi più forti mai visti in questa lega: queste due cose insieme rendono bene l’idea dell’ampio spettro di talento da usare su cui possiamo fare affidamento. “Mi sono sacrificato: ho messo tutto in discussione quando sono arrivato in NBA, anche il mio corpo, per provare a portare questa squadra ai Playoff. Ho sacrificato la mia vita, il tempo trascorso con mia madre, l’opinione pubblica che la gente ha di me. Tutto per provare a fare il meglio per la mia franchigia, per i miei compagni e per raggiungere traguardi ambiziosi”.