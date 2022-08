NBA, le indiscrezioni sul calendario della prossima stagione

16-08-2022 19:59

Sarà subito un inizio di stagione 2022/23 da urlo in NBA. La data da cerchiare sul calendario, il 18 ottobre, quando scenderanno in campo quattro squadre: Philadelphia 76ers e Boston Celtics da una parte, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers dall’altra.

L’ennesimo capitolo dell’eterna sfida tra Stephen Curry e LeBron James, il testa a testa che ha caratterizzato l’ultimo decennio in NBA: stavolta il numero 30 Warriors riceverà davanti agli occhi di King James il quarto anello della sua carriera, conquistato da assoluto protagonista lo scorso giugno.

La lega deve ancora comunicare quale sarà il calendario ufficiale, ma Shams Charania di The Athletic ha anticipato quelle che saranno le partite della opening night. Al 18 ottobre mancano ancora due mesi, ma gli appassionati guardano già con attenzione a quella che si preannuncia come l’ennesima annata che potrà regalare emozioni e spettacolo.

A Natale invece, il menu NBA sarà questo: Bucks vs Celtics, 76ers vs Knicks, Suns vs Nuggets, Lakers vs Mavericks, Grizzlies vs Warriors.

15 giorni prima, dunque il 10 dicembre, altra data imperdibile: il primo rematch delle NBA Finals 2022 tra Golden State Warriors e Boston Celtics. Il match di ‘ritorno’, a Boston, è invece previsto per il 19 gennaio, pochi giorni dopo il Martin Luther King Day, altra giornata ricchissima di partite.