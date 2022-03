NBA: LeBron James infinito, superato anche Karl Malone

20-03-2022 08:49

LeBron James è sempre più nella leggenda. Grazie ai 38 punti segnati a Washington (127-119 a favore dei Wizards), King James ha superato Karl Malone ed è diventato il secondo miglior marcatore della storia dell’NBA (davanti resta solo Kareem Abdul-Jabbar).

“Arriverà il giorno in cui ripenserò a questo momento, ma non riesco ora a separarlo dalla sconfitta. Avevamo una grande opportunità per trovare ritmo”, le sue parole nel post match.

Il big match tra Bucke s T’Wolves è stato vinto da Minnesota con un secco 138-119. Ottime le prove di Towns e Edwards (25 punti a testa). Milwaukee ha giocato senza il suo asso Antetokounmpo (problema al ginocchio).

I risultati della notte:

WASHINGTON WIZARDS-LOS ANGELES LAKERS 127-119

CHARLOTTE HORNETS-DALLAS MAVERICKS 129-108

CLEVELAND CAVALIERS-DETROIT PISTONS 113-109

MINNESOTA TIMBERWOLVES-MILWAUKEE BUCKS 138-119

