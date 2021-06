Nba, Lue: "Ottimismo per Leonard"

Il coach dei Clippers Tyronn Lue ha parlato delle condizioni di Lenoard: ”Lo staff medico ha condotto un’analisi preliminare, parlando semplicemente di distorsione. Siamo ottimisti in merito alle sue condizioni e credo che il suo ritorno in campo non sia utopia. Perdere un giocatore come Kawhi è sempre un duro colpo, ma siamo sempre stati pronti a sopperire agli infortuni. I ragazzi hanno voglia di vincere anche e soprattutto per Leonard. Siamo un gruppo eccezionale”.

“Kawhi è certamente abbattuto, anche perché vorrebbe essere in campo a combattere con il resto della squadra. Ci sostiene sempre, nonostante la lontananza e le problematiche. Nelle prossime quarantott’ore avremo i risultati ufficiali della risonanza ed a quel punto non ci sarà più bisogno di avanzare ipotesi. Ripeto, siamo ottimisti, ma non ci esponiamo ancora a riguardo di un possibile ritorno”.

OMNISPORT | 17-06-2021 21:52