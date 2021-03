Nba, Noah si ritira: "E' stata una corsa incredibile"

All’età di 36 anni, Joakim Noah lascerà il basket e la Nba. Su Instagram, il giocatore dei Chicago Bulls ha voluto abbracciare i tanti fan che gli sono stati vicini: “È stata una corsa incredibile. Grazie a tutti quelli che mi hanno mostrato amore durante il mio viaggio”.

Noah chiude dopo 672 partite in regular season a 8.8 punti e 9 rimbalzi di media, a cui ne aggiunge 62 nei playoff. Su Instagram, le parole sono accompagnate da una foto con il premio di Difensore dell’Anno vinto nel 2014, stagione in cui venne inserito anche nel first team.

OMNISPORT | 01-03-2021 23:27