Sasa Doncic, papà del leader dei Dallas Mavericks, ha rassicurato i tifosi sul futuro del figlio: “Se Luka è felice? È più che felice. Ho visto il sorriso che ha in volto e ho capito che qui sta bene, è soddisfatto. E per un padre non c’è niente di più bello che vedere il proprio figlio contento”.

Parole confortanti per i sostenitori dei Mavericks, che sperano di vedere Doncic ancora per molti anni a Dallas.

