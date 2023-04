NBA: Philadelphia chiude i conti, grande carattere dei Lakers

Brooklyn eliminata 4-0. Il duo James-Davis manda al tappeto Memphis in gara 3.

23-04-2023 08:06

Tante le emozioni nei play-off NBA. Anche senza Embiid, Philadelphia chiude i conti con Brooklyn. I 76ers si impongono in gara 4 per 96-88 e per i Nets la corsa nella post season è finita (4-0). Decisivi Harris (25 punti) e Harden (17 punti e 11 rimbalzi).

Bel successo anche dei LA Lakers in gara 3 su Memphis. I gialloviola vincono 111-101 in un match molto nervoso (espulso Brooks per un flagrant foul di tipo 2 ai danni di James. Brillano Davis (31 punti) e proprio James (25). Dall’altra parte non basta un mostruoso Morant (45 punti). Vince anche Miami che, approfittando dell’assenza di Antetokounmpo, si porta a casa gara 3 (122-99) e sale 2-1 nella serie con Milwaukee. Infine, grazie a 31 punti di Durant e 30 di Booker, Phoenix batte i LA Clippers 112-100 e vola sul 2-1 nella serie.