NBA, playoff: Gallinari torna a sperare, ok Lakers e Bucks

Gli Oklahoma City riaprono la serie contro gli Houston Rockets con una vittoria per 119-107 dopo un tempo supplementare. Quattro i giocatori con almeno 20 punti per i Thunder: Dennis Schroeder ne segna 29, Chris Paul 26, Shai Gilgeous-Alexander 23 e Danilo Gallinari 20. Per l’azzurro serata difficile dal campo (0/1 da due punti, 4/11 da tre) ma perfezione assoluta dalla lunetta (8/8). Inutili, dall’altra parte, i 38 di Harden. Serie sul 2-1 per Houston.

Vanno in vantaggio per 2-1 nella serie i Los Angeles Lakers e i Milwaukee Bucks: i gialloviola superano Portland 116-108 (Le Bron James firma 38 punti), la squadra del Wisconsin supera Orlando 121-107 (35 punti e 11 rimbalzi per Giannis Antetokounmpo).

I Miami Heat, infine, sono a un passo dalla qualificazione alle semifinali di Eastern Conference: il 124-115 contro Indiana, in cui spiccano i 27 punti di Jimmy Butler) vale il 3-0 nella serie. Ai Pacers non basta un grande Malcolm Brogdon: il rookie dell’anno 2017 firma 34 punti e 14 assist, ma non riesce ad evitare la pesante sconfitta.

OMNISPORT | 23-08-2020 09:29