NBA playoff: vittorie per LA Lakers e Sacramento Kings

I gialloviola hanno due partite di vantaggio sui Grizzlies, parità tra Kings e Warriors

29-04-2023 08:50

Giochi ancora aperti nella Western Conference dopo gara-6 dei playoff NBA. I Los Angeles Lakers tornano alla vittoria, dopo la sconfitta in gara-5, contro i Memphis Grizzlies (125-85) e si portano sul 4-2. Superlative le prestazioni di Austin Reaves (11 punti, 8 assist, 6 rimbalzi e 2 stoppate), D’Angelo Russell (31 punti, 5/9 da tre), Anthony Davis (16 punti, 14 rimbalzi e 5 stoppate), LeBron James (22 punti, 6 assist e 5 rimbalzi). Numeri ben diversi per i Grizzlies con Aldama che ha realizzato 16 punti (6/10, 2/3 da tre, 2/2 tl), Desmond Bane 15 punti (5/16), Jaren Jackson Jr 14 punti (3/12) e Ja Morant che ha realizzato 10 punti (3/16 dal campo, 6 assist, 5 rimbalzi e 3 recuperi).

Nell’altra partita disputata nella notte italiana, i Sacramento Kings sono riusciti a battere i Golden State Warriors (99-118) nel Chase Center e a portarsi in parità nella serie (3-3). Decisiva quindi gara-7. Una gara in cui i Kings non si sono mai dati per vinti e che hanno giocato con un equilibrio tra parte offensiva e difensiva. Un successo costruito grazie alle azioni di Malik Monk e De’Aaron Fox (54 punti in totale per i due) e di Keegan Murray (15 punti, 12 rimbalzi). Confronto più equilibrato nel primo quarto, poi dal secondo quarto in avanti c’è il dominio dei Kings che mantengono sempre un 5-10 punti di vantaggio. Tra i Warriors i migliori in campo sono stati Steph Curry (29 punti) e Klay Thompson (22 punti).