NBA: si fa male Antetokounmpo, a rischio l'All Star Game

Il due volte MVP si è infortunato al polso destro nel match con Chicago.

17-02-2023 08:16

Nel week-end, a Salt Lake City, casa degli Utah Jazz, è in programma l’All Star Game NBA. Tante le stelle presenti ma una sarebbe a rischio. Antetokounmpo si è infortunato nella sfida di regular season contro i Chicago Bulls e la sua presenza all’evento non sarebbe ancora certa.

Il due volte MVP si è fatto male in un’azione contro White dei Bulls durante il secondo periodo di gioco. Uscito dal campo, non è più rientrato. I primi accertamenti, post match, hanno escluso problemi gravi ma, al momento, non è chiaro se potrà esserci o meno all’All Star Game (insieme a James, è uno dei due capitani). “Vedremo come si sentirà e lo monitoreremo”, le parole di Budenholzer, coach dei Milwaukee Bucks.