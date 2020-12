Finalmente la nuova stagione NBA è cominciata. Bel successo dei Nets che si sbarazzano dei Warriors con un secco 125-99. Subito in buona forma Durant, autore di 22 punti. Per Curry, 2’0 punti in 30′ di gioco (2/10 da tre).

Nell’altra gara della nottata, bel successo dei LA Clippers ai danni dei LA Lakers: 116-109. Brillano George (33 punti) e Dyrant (26). Dall’altra parte, non basta un James da 22 punti complessivi (7/17 dal campo).

OMNISPORT | 23-12-2020 07:24