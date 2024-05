Giro d'Italia 2024, la tappa di domani: Selva di Val Gardena-Passo Brocon. Altro tappone di montagna

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 17.a tappa del Giro d'Italia 2024: Selva di Val Gardena-Passo Brocon. Ancora salite per la corsa rosa.

La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2024 è la Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden – Passo del Brocon. La lunghezza è di 159 km ed è classificata come una tappa 5 stelle. Dislivello 4.200 metri. Una frazione breve ma intensa, che potrebbe essere ulteriormente decisiva per la classifica generale, almeno nell’effettuare la selezione per i piazzamenti più prestigiosi visto che parliamo di un tappone che è una sinusoide di dure salite e impegnative discese (a eccezione di un breve tratto di circa 26 km da Canazei a Predazzo, meno impegnativo). Presenti ascese leggendarie come il Passo Sella, il Rolle e il Brocon.

Percorso della diciassettesima tappa: Selva di Val Gardena-Passo del Brocon

Fonte: Giro d'Italia

Si parte dalla provincia autonoma di Bolzano arrivando al Passo Sella e lasciando quindi le Dolomiti dell’Alto Adige. Si passa successivamente nella provincia di Trento con la val di Fassa e di Fiemme, in direzione Canazei. I corridori attraversano il territorio di Predazzo e San Martino di Castrozza, già sede di appuntamenti rally nazionali e incastonata nella valle del Primiero.

Altimetria della diciassettesima tappa

Fonte: Giro d'Italia

Subito dopo il chilometro zero i corridori dovranno affrontare il Passo Sella, scollinando verso le valli di Fassa e Fiemme. Arrivati a Predazzo, al chilometro 46,7, si comincia con l’asperità del Passo Rolle, per poi scendere verso San Martino di Castrozza. A seguire il Passo Gobbera e le due scalate del Passo Brocon. La prima volta dal verstante Nord, e la successiva da Pieve Tesino.

Cronoprogramma della diciassettesima tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e l’orario di passaggio approssimativo se i corridori terranno una velocità media di 34 km orari. Km percorsi Orario di passaggio PROVINCIA DI BOLZANO / BOZEN SELVA DI VAL GARDENA (km 0) 0.0 12.30 Passo Sella 8.9 12.57 PROVINCIA DI TRENTO Canazei 20.0 13.11 Predazzo 46.7 13.44 Galleria 57.4 14.07 Passo Rolle 67.6 14.29 San Martino di Castrozza 76.6 14.40 Passo Gobbera 100.4 15.17 Canal San Bovo 112.0 15.32 Galleria 125.4 16.07 Albergo Passo Brocon 127.2 16.12 Galleria 129.0 16.15 Pieve Tesino 147.2 16.37 PASSO BROCON 159.0 17.11 Salite delle diciassettesima tappa

Giornata di salite continue, a partire dal citato Passo Sella, GPM di seconda categoria da 8,9 km al 7,4%. A seguire il Passo Rolle, un prima categoria da 19,8 km con pendenze medie del 4,8%.

Fonte: Giro d'Italia

Il Passo Gobbera di terza categoria è l’ultima asperità prima del gran finale sul Brocon.

Fonte: Giro d'Italia

I corridori affronteranno una doppia ascesa al Brocon: la prima volta come GPM di seconda categoria da scalare dal versante nord, con una lunghezza di 13,3 km e medie del 6,5%, toccando punte del 12%. Nella seconda ed ultima volta si passa da Pieve Testino con una salita di prima categoria da 12,2 km al 6,4%, e punte nella parte finale del 10%.

Fonte: Giro d'Italia