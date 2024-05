Playoff serie C Vicenza-Padova rinviata per maltempo: c'è la data del recupero

La sfida prevista questa sera al “Menti” tra Vicenza-Padova, valevole per la gara di andata del secondo turno della fase Nazionale dei playoff di serie C, è stata posticipata a causa del maltempo

A causa del maltempo, la sfida tra Vicenza e Padova, valida per la gara d’andata del secondo turno della fase Nazionale dei playoff di Serie C 2023/24, è stata rinviata.

Il derby, in programma questa sera alle 20:30 al “Menti”, molto probabilmente verrà recuperato in fretta: la data papabile è quella di mercoledì 22 maggio con lo stesso fischio d’inizio. In attesa dell’ufficialità, qualora la sfida dovesse essere spostata a giovedì, con ogni probabilità slitterebbero a domenica tutte le gare di ritorno del secondo turno dei playoff.

Rinviata Vicenza-Padova: allerta rossa in Veneto

Le forti piogge delle ultime ore che si sono abbattute sul territorio vicentino, hanno fatto alzare il livello di guardia del fiume Bacchiglione, situato nelle vicinanze del “Menti”, a 5.05m. Proprio per questo motivo, dopo aver diramato lo stato di allerta rossa su tutta la regione, gli organi competenti, in accordo con la Lega Pro e le società sportive, hanno ritenuto opportuno rinviare la sfida prevista per questa sera.

Playoff serie C: attesa per il derby veneto

Dopo 23 giorni dall’ultima gara disputata, il Padova si appresta a debuttare nel secondo turno della fase Nazionale dei playoff di Serie C 2023/24. La squadra di Oddo, arrivata seconda nella classifica del girone A, farà il suo esordio negli spareggi promozione proprio nel super derby contro il Vicenza. La formazione allenata da Vecchi, che ha chiuso la regular season al terzo posto, invece, è arrivata in questa fase dei playoff dopo aver eliminato nel turno precedente il Taranto di Capuano.

Assenze da una parte e dall’altra, con mister Vecchi che dovrà fare a meno di Cavion, oltre al lungodegente Rolfini, mentre è stato recuperato Proia. Nel Padova, invece, assenti Kirwan, Perrotta e Crescenzi, oltre a Russini. Di seguito, le probabili formazioni.

VICENZA (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; Del Col, Tronchin, Ronaldo, Costa; Della Morte; Pellegrini, Ferrari.

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Belli, Faedo, Delli Carri, Villa; Fusi, Crisetig, Varas; Valente, Bortolussi, Liguori.

Playoff serie C: le gare di martedì 21 maggio 2024

Proseguono a ritmi spediti gli spareggi promozione di Serie C. Questa sera, entreranno in scena le squadre arrivate seconde in classifica durante la regular season. È il momento del debutto dell’Avellino e della Torres, che affronteranno rispettivamente Catania e Benevento. In campo anche Juventus-Carrarese. Rinviato a domani, dunque, l’esordio del Padova, che sarà appunto impegnato nel derby contro il Vicenza.

Il programma (dalle ore 20.30)

Benevento-Torres

Catania-Avellino

Juventus U23-Carrarese

Vicenza-Padova (rinviata)