Sorteggio play-off Serie C: Catania-Avellino e Benevento-Torres. La Juve sfida la Carrarese

L'esito dell'urna di C. Scongiurato il rischio di un derby campano, ce ne sarà però uno veneto. Prosegue la marcia verso la promozione in serie B

Si delinea il quadro di play-off con i sorteggi avvenuti stamattina alle 9.30. La prima squadra uscita dall’urna è stata la Juventus Next Gen che dovrà vedersela con la Carrarese. Scongiurata la possibilità del derby campano con l’Avellino che ha beccato il Catania. Al Benevento, invece, è capitata la Torres. Completa il quadro l’ultima sfida che vedrà opposti naturalmente Vicenza e Padova. Andata martedì 21 maggio e ritorno fissato per il 25 con le teste di serie che chiuderanno davanti al proprio pubblico.

La Juve dopo Caserta ci crede

La Juventus Next Gen ha ribaltato la Casertana andando a vincere in trasferta. Così si è conquistata la possibilità della Carrarese, squadra che si presenta ai nastri di partenza in qualità di testa di serie e che ha concluso terza in regular season alle spalle di Cesena e Torres. A proposito di Torres, non sarà semplice il compito dei sardi contro un Benevento ambizioso che nel Girone C ha terminato all’ultimo gradino del podio. Nello spareggio i campani hanno poi eliminato la Triestina.

Catania-Avellino è il clou

Catania-Avellino è forse la partita più calda di tutto il turno. Gli etnei hanno superato a fatica la missione Atalanta U23 ma adesso dovranno seriamente alzare il livello per passare anche il turno successivo. Ricordiamo che il club siciliano è approdato a questa fase grazie al successo di Coppa Italia. Il Vicenza, dal canto suo, ha eliminato il Taranto vincendo all’andata e facendo muro al ritorno. Per i biancorossi la prossima sfida si chiama Padova con i biancoscudati che arrivano da secondi nel Girone A.

Il quadro completo delle partite

Juventus Next Gen-Carrarese

Catania-Avellino

Benevento-Torres

Vicenza-Padova

Andata: 21 maggio

Ritorno: 25 maggio

Il programma delle semifinali

Catania/Avellino-Vicenza/Padova

Juventus Next Gen/Carrarese-Benevento/Torres Semifinali , martedì 28 maggio e domenica 2 giugno (andata/ritorno)

, martedì 28 maggio domenica giugno (andata/ritorno) Finale, mercoledì 5 giugno e domenica 9 giugno (andata/ritorno)

Il regolamento della fase nazionale

Le tre seconde dei gironi e la migliore tra le cinque promosse dopo il Primo Turno della Fase Play Off Nazionale giocano il ritorno in casa e, in caso di parità di punteggio, passano il turno. Non ci sono, infatti, supplementari e rigori. Le quattro qualificate alla Final Four sono poi abbinate tramite sorteggio e disputano semifinali e finali andata e ritorno. Non ci sono teste di serie: in caso di parità supplementari e rigori.