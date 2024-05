Playout serie C, risultati e marcatori: Novara e Vis Pesaro salve, esultano anche Potenza e Monopoli

Al Piola finisce 2-1 con le reti di Ongaro e Bentivegna, i marchigiani si salvano grazie al gol allo scadere di Pucciarelli. In serie D Fiorenzuola, Recanatese, Monterosi e Virtus Francavilla

Arrivano altri verdetti della lunga post-season di serie C: quelli di stasera riguardano i play out. In base ai risultati delle partite di ritorno di oggi, Novara, Potenza, Monopoli e Vis Pesaro hanno conquistato la salvezza, mentre sono retrocesse in serie D Fiorenzuola, Virtus Francavilla, Monterosi e Recanatese.

Vis Pesaro sul filo di lana

Il match del Piola ha visto il successo per 2-1 per i padroni di casa, già forti del 3-1 dell’andata: in gol Ongaro e Bentivegna, mentre è di Alberti l’unica rete del Fiorenzuola che torna in Serie D dopo tre stagioni tra i professionisti. Retrocede anche la Recanatese che perde per 4-3 in casa della Vis Pesaro, che trova il gol decisivo proprio allo scadere. In gol Nicastro, Pucciarelli (doppietta) e Mattioli, mentre agli ospiti non è bastata la tripletta di Sbaffo. Salvezza, dunque, per la formazione di Roberto Stellone, retrocessione inevitabile invece per la squadra allenata da Giacomo Filippi che all’andata si era imposta per 1-0.

Potenza sul velluto, salvo anche il Monopoli

Grazie al pareggio casalingo per 1-1 con il Monterosi, ottenuto nella gara di ritorno dei play out del girone C della serie C, il Potenza – che all’andata aveva vinto 1-0 – si è salvato. Al Viviani, dove erano presenti 4.500 persone, i lucani sono passati in vantaggio all’11′ della ripresa con un rigore realizzato dal capitano Caturano, in gol anche all’andata. Il Monterosi, che avrebbe dovuto vincere con due gol di scarto per salvarsi, ha pareggiato al 18′ della ripresa con De Renzo. Al termine della partita, grande festa dei tifosi del Potenza: serie C per il settimo anno consecutivo. È salvo anche il Monopoli grazie all’1-1 di questa sera contro la Virtus Francavilla. al gol di Ingrosso, ha risposto Tommasini pochi minuti prima del novantesimo. Non basta il coraggio alla Virtus Francavilla, autrice di una buona prova e in inferiorità numerica dal 69′: per la squadra di Villa è retrocessione in Serie D.

Risultati

Vis Pesaro-Recanatese 4-3

marcatori: 26′ Nicastro (V), 37′, 53′ e 72′ Sbaffo (R), 45′ e 95′ Pucciarelli (V), 62′ Mattioli (V)

Novara-Fiorenzuola 2-1

marcatori: 3’ Ongaro (N), 72′ Bentivegna (N), 92′ Alberti (F)

Monopoli-Virtus Francavilla 1-1

marcatori: 34′ Ingrosso (V), 86′ Tommasini (M)

Potenza-Monterosi 1-1

marcatori: 55′ Caturano (P), 63′ Di Renzo (M)