Serie C verdetti Girone A: Mantova promosso, Padova rimonta, ai playoff anche Trento. Alessandria retrocessa, playout Novara

Tutti i risultati e i verdetti del Girone A di Serie C: dopo la promozione diretta del Mantova, il Padova accede ai play-off con una rimonta sulla Triestina. Passa anche il Trento sul filo di lana, mentre ai play-out va il Novara

Arriva al compimento la stagione regolare di Serie C con le ultime partite previste questa domenica. La 38esima giornata prosegue con i match del Girone A, dove alla pari degli altri già si conosceva la promossa per via diretta alla B 2024/2025, mentre restavano da decidere le sorti di chi avrebbe affrontato le forche caudine dei play-off e play-out.

Serie C girone A: il Padova rimonta la Triestina e va ai playoff

Le partite che si sono giocate alle 16:30 (in tutto dieci match) hanno definito gli altri verdetti al di là della già nota promozione del Mantova in Serie B. Si aprono i play-off per il Padova, che con la vittoria di rimonta per 3-2 sulla Triestina accede al secondo turno della fase nazionale. Al primo turno il Vicenza, che ha sconfitto in casa l’Alessandria per 2-1. Al secondo turno, ma della fase a gironi dei play-off, sbarcherà la citata Triestina, che si posiziona al quarto posto della stagione regolare.

Il Trento conquista i playoff all’ultima giornata regolare

Atalanta U23, Legnago e Giana Erminio accedono al primo turno della fase a gironi dei play-off in veste di teste di serie, a differenza di Pro Vercelli, Lumezzane e Trento (anch’esse comunque ai gironi del primo turno). In particolare spicca l’impresa dei tridentini, che sul filo di lana e all’ultima giornata della regular season staccano il biglietto dei play-off vincendo per 1-0 contro il Renate, ed assicurandosi così il decimo posto della classifica.

Playout Serie C girone A: accedono solo Fiorenzuola e Novara

In ottica play-out l’Arzignano, pareggiando in casa per 1-1 con l’Atalanta Under 23, si salva e con 9 punti di distacco condanna la Pro Sesto che va in Serie D assieme all’Alessandria. La squadra veneta se la scampa assieme ad Albinoleffe e Pergolettese, perciò ai play-out ci sarà un solo spareggio, quello tra Novara, a cui non basta il successo sulla Fiorenzuola per 2-0, e la stessa squadra piacentina.

Serie C girone A, i risultati dell’ultima giornata della stagione regolare

Albinoleffe – Lumezzane 2-3

Marcatori: 1′ Cannavò (L), 26′ Capelli (L), 57′ Gusu (A), 72′ Doumbia (A), 87′ Calì (L)

Alessandria – Vicenza 1-2

Marcatori: 37′ rig. Busatto (A), 87′ Busato (V), 95′ rig. Ferrari (V)

Arzignano – Atalanta U23 1-1

Marcatori: 1′ Cissè (At), 26′ Mattioli (Ar)

Giana Erminio – Pergolettese 0-1

Marcatori: 78′ Arini

Mantova – Legnago 1-1

Marcatori: 45′ Rocco (L), 52′ Muroni (M)

Novara – Fiorenzuola 2-0

Marcatori: 25′ Urso, 45′ Urso

Padova – Triestina 3-2

Marcatori: 22′ Bortolussi (P), 40′ Vertainen (T), 54′ Redan (T), 62′ Faedo (P), 81′ Dezi (P)

Pro Sesto – Pro Patria 1-0

Marcatori: 59′ rig. Fornito

Trento – Renate 1-0

Marcatori: 81′ rig. Anastasia

Virtus Verona – Pro Vercelli 0-1

Marcatori: 4′ Contaldo