Benevento, Stellone spiega le dimissioni: "Sono mortificato"

Dimissioni irrevocabili per l'allenatore degli Stregoni

10-04-2023 17:26

Il tecnico del Benevento Roberto Stellone ha motivato le sue dimissioni in conferenza stampa dopo il ko contro la Spal: “Sono mortificato. Abbiamo fallito anche questo appuntamento, che era fondamentale per il nostro campionato. Chiedo scusa al Presidente, ai tifosi, alla piazza. In nove partite non sono riuscito a dare quello che volevo, nonostante l’impegno. Ci tenevo a fare bene, non ci sono riuscito”.

“Ho dato le mie dimissioni, spero possano dare qualche scossa perché io non posso più dare nulla. Non c’è da parlare della partita. Ho ringraziato i calciatori perché penso abbiano dato il massimo, non siamo riusciti con lo staff a dare altro”.