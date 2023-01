10-01-2023 08:22

Vincono le prime tre forze ad Ovest nella notte NBA. Grizzlies e Mavericks mantengono il comando a braccetto grazie ai successi rispettivamente sugli Spurs (senza l’infortunato Morant ci pensa) e sui Lakers, che senza LeBron James vedono interrompersi la striscia di cinque vittorie consecutive contro lo scatenato Nikola Jokic, autore di una tripla doppia e ben supportato da Jamal Murray, autore di 34 punti.

I Pelicans invece passano a Washington con. A Est invece comandano i Celtics, che contro i Bulls infilano la terza vittoria consecutiva grazie ai 32 punti di Jayson Tatum.

Successo tonificante per i Bucks che rimontano 17 punti ai Knicks di uno scatenato Brunson, autore di 44 punti. Ai Magic non bastano i 17 punti di Paolo Banchero per evitare la sconfitta a Sacramento che segna 72 punti nel primo tempo ed è infallibile da tre con 23 canestri. segnando 72 punti nel solo primo tempo. Doppia doppia consecutiva numero 17 per Domantas Sabonis a referto con 12 punti, 10 rimbalzi e otto assist.

I risultati della notte:

Washington Wizards-New Orleans Pelicans 112-132

New York Knicks-Milwaukee Bucks 107-111

Boston Celtics-Chicago Bulls 107-99

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs 121-113

Denvers Nuggets-Los Angeles Lakers 122-109

Sacramento Kings-Orlando Magic 136-111