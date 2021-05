Nba, Turner sbotta: "Sono furioso, mi mancano di rispetto"

Ai microfoni della stampa locale, Myles Turner si è sfogato per non essere stato nominato tra i migliori difensori della Nba: “È tutto l’anno che gioco forte in difesa, e so benissimo che difendere non vuol dire solo stoppare. La mia squadra ha bisogno di me in campo, e quando non ci sono io ad ancorare la difesa la differenza è evidente. Il fatto di non essere neppure considerato per il premio mi fa davvero imbestialire”.

Il giocatore dei Pacers non si dà pace: “Non me ne starò qui a piangere implorando qualcuno di prendermi in considerazione per il premio di miglior difensore, o per l’inclusione in uno dei primi quintetti. Ma voglio ribadire quello che penso: le classifiche che leggo sono tutte str***ate, e sono una totale mancanza di rispetto nei miei confronti. Sono stufo marcio che accada ogni anno”.

