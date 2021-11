NBA: Vogel e Westbrook lodano Carmelo Anhtony

10-11-2021 12:51

Inizio di stagione piuttosto altalenante per i Lakers che già in preseason avevano mostrato ben più di un problema, puntualmente riemerso in campionato. Il complicato inizio di stagione, è causato dagli infortuni dei pezzi grossi e ovviamente dagli adattamenti alla squadra ancora da affinare.

Chi invece non risente particolarmete di noie o problemi vari è Carmelo Anthony che alla veneranda età di 36 anni sembra aver trovato la situazione ideale per esprimere appieno il suo talento, a Los Angeles.

Melo sta infilando numeri da capogiro, specialmente per un veterano pagato al minimo salariale. 17.6 punti di media, col 50% dal campo che diventa 52% da 3 punti, in 28.5 minuti di utilizzo per partita. Col suo ruolo in uscita dalla panchina Anthony ha tolto più volte “le castagne dal fuoco” ai Lakers, segnando tiri molto pesanti nei finali delle partite.

“È un tiratore consacrato, sa segnare, il nostro lavoro è di riuscire a trovarlo smarcato in transizione quando viene lasciato libero. Non solo segna la maggior parte dei tiri che si prende, ma anche quelli importanti. È un Hall of Famer, sappiamo quanto vale”, così il compagno di squadra Westbrook.

Le stesse lodi sono arrivate da coach Vogel: “Onestamente, non ho mai capito come sia potuto rimanere fuori così tanto tempo dalla lega. Ho sempre pensato che fosse un fit eccellente a Houston, non ho mai capito cos’è andato storto. A Portland ha giocato degli ottimi minuti, siamo molto contenti di averlo con noi. Non riesco a capire come sia stato così tanto tempo senza un contratto“

OMNISPORT