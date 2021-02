NBA, Zion: "Melli, un vero professionista”

“Melli viene al lavoro ogni giorno, lui è un professionista tra i professionisti. Fa sempre tutto in maniera professionale, mi dà sempre consigli dalla panchina. Se lui vede qualcosa che io non riesco a vedere dal campo, me lo spiega quando mi avvicino alla panca. Melli è sempre pronto, vederlo entrare in campo e fare quello che ha fatto non è una sorpresa per me.”

Queste le belle parole di Zion Williamson al termine della gara vinta al supplementare dai suoi New Orleans Pelicans contro i Boston Celtics, nei confronti del suo compagno di squadra Niccolò Melli. Nonostante l’italiano non trovi moltissimo spazio all’interno delle rotazioni dei Pelicans, Zion lo ha elogiato pubblicamente.

Adesso la speranza è che anche coach Van Gundy lo tenga più in considerazione dopo il buon impatto che ha avuto contro Boston.

OMNISPORT | 22-02-2021 09:54