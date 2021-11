04-11-2021 07:35

Brutta notizia per Green Bay. Come riportato da ESPN, il QB titolare Rodgers è risultato positivo ad un test Covid e, quindi, domenica prossima non sarà in campo nella sfida con Kansas City.

Da capire ora quanto dovrà stare in quarantena. Tante discussioni sulla “posizione” di Rodgers che pare non far parte dei giocatori vaccinati: “Io penso che sia una decisione personale”, aveva dichiarato in estate lo stesso Rodgers.

