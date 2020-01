NFL, la superstar Eli Manning si ritira

Ormai è ufficiale. Come riportato da ESPN, Eli Manning ha deciso di ritirarsi. Dopo 16 anni in NFL, con due Super Bowl vinti (nel 2007 e nel 2011), il 39enne QB dei New York Giants ha scelto di ritirarsi ufficialmente dalle scene. Ha giocato sempre e solo per i Giants.

"Per 16 stagioni, Eli Manning ha spiegato cosa significhi essere un giocatore dei New York Giant dentro e fuori dal campo. Siamo grati per quello che ha fatto per noi", le parole di John Mara, presidente della franchigia newyorkese.

SPORTAL.IT | 23-01-2020 08:36