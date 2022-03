NFL, Tom Brady sorprende tutti: "Torno a giocare"

14-03-2022 08:37

Esattamente 40 giorni dopo aver ufficializzato il suo ritiro, Tom Brady ha cambiato idea e, via social network, ha fatto sapere di essere pronto a tornare a giocare con i suoi amati Tampa Bay Buccaneers.

“In questi ultimi due mesi ho capito che il mio posto è ancora sul campo e non sugli spalti. Quel momento verrà. Ma non ora. Amo i miei compagni di squadra e amo la mia famiglia che mi supporta sempre. Pronto a tornare per la mia 23a stagione a Tampa”, la dichiarazione, via social network, del leggendario QB.

OMNISPORT