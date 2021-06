NHL: gara 5 ai Canadiens, serie sul 3-2

Colpaccio di Montreal che si impone sul campo di Vegas in gara 5. Finisce con un secco 4-1 a favore dei Canadiens, in rete con Kotkaniemi, Staal, Caufield e Sukuzi (inutile la rete di Pacioretty per i Golden Knights).

Grazie a questo successo, Montreal sale sul 3-2 nella serie, ora con un match point sulla racchetta per agguantare il pass per la finale NHL. Gara 6 potrebbe essere decisiva.

I risultati della notte:

VEGAS GOLDEN KNIGHTS – MONTREAL CANADIENS 1-4 (SERIE 2-3)

OMNISPORT | 23-06-2021 07:50