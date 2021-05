NHL: Hurricanes e Penguins inarrestabili

Continua il volo di Carolina: gli Hurricanes rafforzano il primato travolgendo anche Chicago e infilando la quinta vittoria consecutiva, quattro delle quali entro i tempi regolamentari: decisiva la doppietta di Andrei Svechnikov tra secondo e terzo periodo.

Tutto facile per Edmonton e anche per Pittsburgh, che conferma la leadership ad Est grazie alla netta vittoria sui Flyers (doppiette di Crosby e Friedman). Seconda sconfitta consecutiva contro Buffalo per gli Islanders, inceppatisi dopo la netta vittoria nel derby contro i Rangers: questa volta i Sabres la spuntano ai rigori

I risultati della notte:

Buffalo Sabres-New York Islanders 4-3 dopo i rigori

Carolina Hurricanes-Chicago Blackhawks 6-3

New Jersey Devils-Boston Bruins 4-3 dopo supplementari

Philadelphia Flyers-Pittsburgh Penguins 3-7

Vancouver Canucks-Edmonton Oilers 1-4

OMNISPORT | 05-05-2021 07:37