NHL: Knights e Avalanche a valanga

Notte con solo quattro partite nel massimo campionato di hockey. Ma le sorprese non sono mancate, come la sconfitta di Toronto, ko ai suppementari contro Ottawa: la squadra di Sheldon Keefe cade dopo due risultati e perde terreno in classifica.

Volano invece ad ovest Knights e Avalanche, che travolgono San Jose e Los Angeles Kings. Per Colorado è il quarto successo consecutivo. Ok anche St. Louis.

I risultati

Ottawa Senators-Toronto Maple Leafs 4-3 dopo supplementari

Colorado Avalanche-Los Angeles Kings 6-0

San Jose Sharks-Vegas Golden Knights 0-6

St. Louis Blues-Minnesota Wild 4-0

OMNISPORT | 13-05-2021 09:05