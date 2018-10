No di Mandukic, Dalic molto dispiaciuto

Mario Mandzukic ha deciso che non giocherà più nella nazionale croata e il commissario tecnico Zlatko Dalic non può essere contento. "Sono molto dispiaciuto, forse ha pensato di avere raggiunto il sogno e di non poter fare di più. Rispetto le sue decisioni, non posso fare altro" ha raccontato alla ‘Gazzetta dello Sport’.

"Con il suo addio la nazionale croata perde uno che fa gol, ma soprattutto un lottatore, il primo difensore, uno che dà ogni stilla di energia per i compagni. Sostituirlo non sarà facile, lo sappiamo. Dovremo provare varie soluzioni. Ora per noi è tutto difficile, la gente si aspetta tantissimo dopo quello che abbiamo fatto al campionato del mondo in Russia. Il mio primo obiettivo, adesso, è quello di qualificare la squadra per gli Europei" ha aggiunto Dalic.

In molti, in Croazia, continuano a sperare in un ripensamento dell’attaccante della Juventus. Che però non sembra tipo da cambiare idea facilmente.

SPORTAL.IT | 11-10-2018 11:45