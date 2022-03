25-03-2022 16:40

Un nuovo c.t. per una Nazionale da ricostruire. Questo il piano di molti tifosi per risollevare il calcio azzurro dopo la disfatta dell’Italia a Palermo con la Macedonia del Nord: l’addio di Roberto Mancini è scontato, per la successione la stampa ha avanzato vari nomi, da quello di un ritorno di Marcello Lippi in coppia con Fabio Cannavaro fino a una proposta a Carlo Ancelotti, che dovrebbe però liberarsi dagli impegni con il Real Madrid.

Gattuso idea social per il post-Mancini

Sui social network, in particolare su Twitter, alcuni tifosi però avanzano la candidatura a sorpresa di un altro allenatore: Rino Gattuso. Per molti il campione del mondo del 2006 avrebbe carattere e competenza necessaria per guidare la rinascita della Nazionale. Non tutti, però, sono d’accordo, soprattutto dopo l’ultima deludente stagione di Gattuso alla guida del Napoli.

I tifosi favorevoli…

“Ma che Lippi, abbiamo bisogno di un allenatore giovane, con nuove idee: Gattuso mi piacerebbe”, scrive Maabrun. “Gattuso tutta la vita”, scrive Mohock appoggiando la proposta dell’altro tifoso. “Dopo il flop di ieri dico solo una cosa: Gennarino Gattuso”, aggiunge Bagnariol. “Con Gattuso c.t. sarebbe finalmente la mia nazionale”, afferma Marco, anche lui pro-Ringhio.

…e quelli contrari

Tanti, però, anche i commenti di coloro che sono contrari all’ex allenatore di Milan e Napoli. “Dio mio Gattuso. L’allenatore più scarso degli ultimi anni ma siete seri?” si interroga Variante. “Gattuso? A ‘sto punto richiamiamo Ventura dai, allenatori con zero trofei in carriera ad allenare la mia nazionale non ce li voglio”, il parere di Sonny.

E Napoli vertical ironizza: “Gattuso in nazionale è una grande strategia. Se non ci qualifichiamo ai mondiali con un allenatore, ci qualificheremo sicuramente senza…”. E

Vale stronca del tutto l’ipotesi Gattuso: “Ma parlate dello stesso Gattuso che conosco io? Per favore facciamo i seri”.

SPORTEVAI