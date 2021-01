Nuoto: Barelli: “Il passaporto vaccinale è un mezzo importante per riaprire le attività”

La pandemia mondiale di Coronavirus st apurtroppo mettendo in grande difficoltà tutto il mondo legato agli eventi sportivi.

In una situazione così complessa, lo sport italiano è in difficoltà. L’attività di base chiede aiuto e chi ha la responsabilità di piscine, ad esempio, vorrebbe un segnale dal Governo per capire come affrontare un periodo così drammatico. In questo senso ha voluto dire la sua anche il presidente della federnuoto, Paolo Barelli.

“Si sta vivendo una situazione drammatica. Il mio pensiero va a loro, ritendo ingiustificata la chiusura degli impianti. Le aspettative del Governo erano quelle di minimizzare gli spostamenti soprattutto dei giovani, ma non penso che questa sia la soluzione migliore. Il 20-25% delle piscine sono aperte in Italia, le altre hanno chiuso. Pertanto, c’è chi può andare in piscina e chi non può farlo. Mi riferisco ad atleti di carattere nazionale e anche questo è molto brutto. C’è veramente il rischio di andare in ginocchio. Quel trend positivo costruito in decenni di lavoro, con la voglia di emulare riscontri di grande rilievo del recente passato, rischia di scomparire. Le piscine sono ambienti salubri, anti-virus ed era meglio tenere aperto. Siamo molto preoccupati per la prospettiva agonistica. Nel 2020 andavamo a giocarci delle buone carte, ora non lo sappiamo. C’è un problema per tutti in termini strutturali, ma l’alto livello è favorito dagli impianti e da noi tutto il peso sta sulle spalle delle società sportive fatte da presidenti di “mano destra”, cioè che mettono mano al portafoglio e si prendono le responsabilità. Nel caso in cui questi venissero meno perché falliscono, vista l’elemosina ricevuta dal Governo, è chiaro che la situazione possa precipitare“, le parole di Barelli in un’intervista concessa a OA Sport.

Infine ecco la sua idea per usciree da questo difficile momento: “Il passaporto vaccinale sarebbe, certamente, un bel mezzo per riaprire le attività“.

