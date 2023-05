Nuoto di fondo – Acerenza d’argento a Golfo Aranci, 6° Paltrinieri

Nella tappa di Coppa del Mondo Open Water per la prima volta in Italia, Rasovszky ha preceduto l’azzurro, terza piazza per il tedesco Klemet. La forma non al top ha relegato Gregoria in 6° posizione.

20-05-2023 14:07

Fonte: Getty Images