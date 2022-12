Nuoto, Mondiali di corta: domani si parte

12-12-2022 09:37

Gli azzurri stanno affinando presso il Melbourne Sport Aquatics Centre la preparazione alla XVIesima edizione iridata in corta. Da venerdì, una sessione la mattina e una il pomeriggio alternate da sessioni in palestra per i diciannove atleti convocati. Saranno Margherita Panziera e Silvia Scalia nei 100 dorso i primi azzurri in gara nella giornata inaugurale martedì 13 dicembre. Batterie alle 11.00 locali (l’una di notte ore in Italia), e finali alle 19.30 (le 9.30 in Italia).

Rispetto alle iscrizioni gara della vigilia il Direttore Tecnico Cesare Butini, nella riunione tecnica del pomeriggio, ha comunicato gli scratch delle gare: Alberto Razzetti iridato in carica dei 200 farfalla non parteciperà ai 100 misti, mentre Thomas Ceccon, primatista mondiale e campione iridato dei 100 dorso, lascierà proprio i 50 e i 100 dorso. Silvia Di Pietro rinuncia ai 100 stile libero, mentre non sarà in gara la staffetta 4×200 stile libero donne.

Si gareggerà nella vasca all’aperto e si aspettano temperature relativamente fresche per la stagione (aria intorno ai 15 gradi) e tempo variabile.

CONVOCATI E ISCRIZIONI GARA

FEMMINE (7)

Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene) 50, 100 e 200 dorso

Benedetta Pilato (Fiamme Oro/CC Aniene) 50 e 100 rana

Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91) 100 e 200 misti

Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics) 200 e 400 misti

Ilaria Cusinato (Fiamme oro/Team Veneto) 400 misti e 200 farfalla

Silvia Scalia (Fiamme Gialle/CC Aniene) 50 e 100 dorso

Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene) 50 farfalla, 50 stile libero

MASCHI (12)

Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene) 50 sl

Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino) 50 e 100 sl

Paolo Conte Bonin (Team Veneto) 4×100 sl

Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto) 4×100 sl

Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics) 200 e 400 sl

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto) 800 e 1500 sl

Lorenzo Mora (Vigili del Fuoco/Amici Nuoto Modena) 50, 100 e 200 dorso

Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport) 50 farfalla, 100 misti, 100 sl

Nicolò Martinenghi (CC Aniene) 50 e 100 rana

Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto) 50 e 100 rana

Matteo Rivolta (Fiamme Oro/CC Aniene) 50 e 100 farfalla

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport) 200 farfalla, 200 e 400 misti