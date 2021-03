Nuoto, Quadarella: "Agli Europei possiamo fare bene"

Simona Quadarella, sulla lunga distanza è l’azzurra da battere. La nuotatrice ha parlato di questa complessa stagione in una diretta Streaming nello ‘Speciale nuoto’ di PlayRoma a cui hanno partecipato anche il suo allenatore Christian Minotti.

“La preparazione è tutta finalizzata all’Olimpiade di Tokyo. Poco più di una settimana fa è stato un ottimo test dopo quello che è successo quest’anno, compreso il Covid che mi sono presa a Livigno. Per fortuna è finito il 2020 e speriamo che quest’anno vada un po’ meglio. Sono stata ferma due mesi, poi il Covid ha aggravato la situazione. Per fortuna sono stata positiva solo per poco tempo e ho avuto il tempo di riprendermi, ora abbiamo cercato di fare le cose più in fretta. All’inizio è stato parecchio faticoso ma piano piano ho ripreso le mie sensazioni”.

Ora sono due gli obiettivi prima dei Giochi, Gli Assoluti di Riccione e gli “Europei di Budapest per fare la nostra bella figura” (10 – 23 maggio).

OMNISPORT | 18-03-2021 12:18