Nuoto, tutti i qualificati per Fukuoka in attesa del Settecolli

Si è conclusa ieri la kermesse degli Assoluti di Riccione che ha consegnato all’Italia 15 pass individuali (ottenuti da 12 atleti) per i mondiali in programma a luglio.

18-04-2023 11:16

Buone notizie dagli Assoluti di Riccione: i campionati italiani di nuoto hanno già messo insieme un bel gruppetto di atleti azzurri che si giocheranno chance importanti a Fukuoka, città in cui andranno in scena dal 23 al 30 luglio i mondiali 2023.

La Nazionale Italiana guidata dal direttore tecnico Cesare Butini ha già dato prova di essere in un buon stato di forma e sicuramente completerà la sua squadra di qualificati con il trofeo Settecolli.

Segnali importanti arrivano d Benedetta Pilato, in ripresa dopo gli ultimi mesi ha chiuso la sua specialità, i 50 rana, in 29.84, secondo crono mondiale dell’anno.

Bene per non dire benissimo Simona Quadarella che detta legge nei 200, 400, 800, 1500 stile libero staccando il pass per Fukuoka in 3 delle 4 specialità provate (resta fuori al momento solo la gara dei 200 sl).

Sorrisi anche per Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi che nonostante si siano presentati all’appello senza essere in grande spolvero, hanno rispettivamente conquistato un biglietto per i 100 dorso ed i 100 rana. Il Varesino punta al Settecolli per ottenere la qualifica anche nella distanza breve. Nota di merito anche per Federico Poggio che non solo ha battuto Martinenghi nei 100 rana ma ha fermato il crono a 58.73, terzo crono mondiale dell’anno.

Discorso a parte per Gregorio Paltrinieri. Il capitano azzurro ha vinto sia gli 800 sl che i 1500 sl ma non ha ottenuto i tempi giusti per volare in Giappone, nessun dubbio, però, su quell’aereo salirà anche lui e a confermarlo è stato lo stesso Butini: “Nessun dubbio su di lui, il capitano non si discute, questo sarà un mondiale molto importante ad un anno dalle Olimpiadi, abbiamo i numeri e siamo decisi a fare grandi cose”.