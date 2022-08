Nuovo prestito per Pjaca: andrà all'Empoli

31-08-2022 11:38

Marko Pjaca, ormai fuori dai piani di Massimiliano Allegri, è pronto ad iniziare una nuova avventura in prestito ed in serata si recherà ad Empoli per legarsi al club della famiglia Corsi con la formula del titolo temporaneo sino al 30 giugno 2023. L’esterno offensivo di proprietà della Juventus, classe 1995, tornerà in Toscana dopo l’esperienza non fortunata con la Fiorentina nel 2018-2019. Nell’ultima stagione il croato ha militato nelle file del Torino, dove non è stato riscattato al termine della stagione scorsa 2021-2022.

