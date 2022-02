Oakley: "Ai miei tempi Giannis avrebbe fatto panchina"

26-02-2022 15:29

A detta di Charles Oakley, se Giannis Antetokounmpo avesse giocato negli anni 80-90 avrebbe trovato molte più difficoltà per la durezza dei contrasti e degli scontri. L’ex Bulls e Knicks ci va giù pesante.

Queste le sue dichiarazioni: “Le sue sarebbero state armi spuntate contro quel tipo di difese: oggi invece tutto è più facile quando hai un atletismo di quel livello. E’ incredibile come non si lavori di squadra per costringerlo a prendere solo jump shot. Ai miei tempi Giannis avrebbe fatto panchina”.

OMNISPORT