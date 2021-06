Olimpia, Messina: "Non c'eravamo mentalmente"

Il coach dell’Olimpia Milano Ettore Messina prova ad analizzare il pesante 4-0 subito nella serie dai suoi contro la Virtus: “Faccio i complimenti alla Virtus, sono stati bravi a ricompattarsi dopo la fine dell’Eurocup e non era facile per loro riuscirci. La mia sensazione è che fossimo arrivati in forte debito fisico e mentale. L’anno prossimo proveremo a tornare a questo punto della stagione pronti a competere”.

“Nonostante questo voglio fare comunque i complimenti ai ragazzi perché nel complesso questa è stata una bellissima stagione”.

OMNISPORT | 11-06-2021 21:47